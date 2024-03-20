Де Фариа И Каштру Николай Иосифович 20.09.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Фариа И Каштру Николай Иосифович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.09.1905, Раудоне, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

умер 05.11.1964, город Нью-Йорк, США

Отец
Де Фариа И Каштру Иосиф23.09.1976 г.р.
Мать
Де Фариа И Каштру (Кордашевская) Ольга Викторовна1884 г.р.
Супруги
Де Фария И Каштру (Лодыженская) Ольга Александровна03.10.1912 г.р.
Дети
Де Фариа И Каштру Дмитрий Николаевич03.08.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1905

Отец: Де Фариа И Каштру Иосиф

Мать: Де Фариа И Каштру (Кордашевская) Ольга Викторовна

Раудоне, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Бракосочетание
1933

Жена: Де Фария И Каштру (Лодыженская) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
03.08.1939

Сын: Де Фариа И Каштру Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Де Фария И Каштру (Лодыженская) Ольга Александровна

Смерть
05.11.1964
город Нью-Йорк, США

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