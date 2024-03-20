Де Фариа И Каштру Иосиф
мужской, родился 23.09.1976, Раудоне, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
умер 18.11.1947, Ганновер
Супруги
Дети
Де Фариа И Каштру Николай Иосифович20.09.1905 г.р.
Де Фария И Каштру Александр Иосифович?.10.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
20.09.1905
Сын: Де Фариа И Каштру Николай Иосифович
Мать ребёнка: Де Фариа И Каштру (Кордашевская) Ольга Викторовна
Раудоне, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
?.10.1910
Сын: Де Фария И Каштру Александр Иосифович
Мать ребёнка: Де Фариа И Каштру (Кордашевская) Ольга Викторовна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.11.1947
Рождение
23.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Раудоне, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis