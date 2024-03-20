Де Фариа И Каштру Иосиф 23.09.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Де Фариа И Каштру Иосиф

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.09.1976, Раудоне, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

умер 18.11.1947, Ганновер

Супруги
Де Фариа И Каштру (Кордашевская) Ольга Викторовна1884 г.р.
Дети
Де Фариа И Каштру Николай Иосифович20.09.1905 г.р.
Де Фария И Каштру Александр Иосифович?.10.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1903

Жена: Де Фариа И Каштру (Кордашевская) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
20.09.1905

Сын: Де Фариа И Каштру Николай Иосифович

Мать ребёнка: Де Фариа И Каштру (Кордашевская) Ольга Викторовна

Раудоне, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Рождение ребёнка
?.10.1910

Сын: Де Фария И Каштру Александр Иосифович

Мать ребёнка: Де Фариа И Каштру (Кордашевская) Ольга Викторовна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
18.11.1947

Рождение
23.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Раудоне, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

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