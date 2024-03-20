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Де Фариа И Каштру Дмитрий Николаевич
Де Фариа И Каштру Дмитрий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.1939
Пол
Мужской
Отец
Де Фариа И Каштру Николай Иосифович
1905 г.р.
Мать
Де Фария И Каштру (Лодыженская) Ольга Александровна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1939
Отец:
Де Фариа И Каштру Николай Иосифович
Мать:
Де Фария И Каштру Ольга Александровна
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