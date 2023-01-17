Анохин Иван Арефьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Анохин Арефий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1896
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
25.01.1897
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
20.05.1899
Дочь: Пузина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
29.07.1901
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
06.12.1902
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
06.10.1904
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
18.12.1905
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
14.02.1907
Дочь: Третьякова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
07.10.1908
Дочь: Нефёдова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
23.04.1910
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
29.09.1914
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
19.02.1918
Дочь: Польгова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна
Смерть
Неизвестно