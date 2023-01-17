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Анохин Иван Арефьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Анохин Арефий

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Анохин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.05.1899

Дочь: Пузина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.07.1901

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Анохин Николай Иванович

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.10.1904

Сын: Анохин Василий Иванович

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.12.1905

Сын: Анохин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.1907

Дочь: Третьякова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.10.1908

Дочь: Нефёдова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.04.1910

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Анохин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.02.1918

Дочь: Польгова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Анохина Анна Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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