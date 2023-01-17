Третьякова (Анохина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Анохина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907

Отец: Анохин Иван Арефьевич

Мать: Анохина Анна Илларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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