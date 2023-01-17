Третьякова (Анохина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907
Отец: Анохин Иван Арефьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно