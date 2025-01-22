Ряховский Сергей 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Сергей

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 1822, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Мать
Ряховская АксиньяОколо 1796 г.р.
Отец
Ряховский Тимофей1793 г.р.
Супруги
Ряховская Анна ИвановаОколо 1820 г.р.
Дети
Ряховский Павел1843 г.р.
(Ряховская) УльянаОколо 1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ряховский Тимофей

Мать: Ряховская Аксинья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряховская Анна Иванова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ряховский Павел

Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Ряховская) Ульяна

Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ряховский Яков

Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ряховский Илья

Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Ряховский Александр

Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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