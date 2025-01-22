Ряховский Сергей
мужской, родился 1822, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
МатьРяховская АксиньяОколо 1796 г.р.
ОтецРяховский Тимофей1793 г.р.
Супруги
Ряховская Анна ИвановаОколо 1820 г.р.
Дети
Ряховский Павел1843 г.р.
(Ряховская) УльянаОколо 1847 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ряховский Тимофей
Мать: Ряховская Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряховская Анна Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ряховский Павел
Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Ряховская) Ульяна
Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ряховский Яков
Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Ряховский Илья
Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Ряховский Александр
Мать ребёнка: Ряховская Анна Иванова
Смерть
Неизвестно