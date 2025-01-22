Ряховская Анна Иванова Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховская Анна Иванова

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Ряховский Сергей1822 г.р.
Дети
Ряховский Павел1843 г.р.
(Ряховская) УльянаОколо 1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряховский Сергей

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ряховский Павел

Отец ребёнка: Ряховский Сергей

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Ряховская) Ульяна

Отец ребёнка: Ряховский Сергей

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ряховский Яков

Отец ребёнка: Ряховский Сергей

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ряховский Илья

Отец ребёнка: Ряховский Сергей

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Ряховский Александр

Отец ребёнка: Ряховский Сергей

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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