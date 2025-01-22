Ряховская Анна Иванова
женский, родилась Около 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Ряховский Сергей1822 г.р.
Дети
Ряховский Павел1843 г.р.
(Ряховская) УльянаОколо 1847 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряховский Сергей
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ряховский Павел
Отец ребёнка: Ряховский Сергей
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Ряховская) Ульяна
Отец ребёнка: Ряховский Сергей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ряховский Яков
Отец ребёнка: Ряховский Сергей
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Ряховский Илья
Отец ребёнка: Ряховский Сергей
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Ряховский Александр
Отец ребёнка: Ряховский Сергей
Смерть
Неизвестно