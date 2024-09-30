Каннинен (Лотта) Ева Даниэлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каннинен (Лотта) Ева Даниэлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1834

Муж: Каннинен Генрих Паульевич

Рождение ребёнка
21.09.1842

Сын: Каннинен Матвей Генрихович

Отец ребёнка: Каннинен Генрих Паульевич

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1857

Дочь: (Каннинен) Анна Генриховна

Отец ребёнка: Каннинен Генрих Паульевич

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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