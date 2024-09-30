Каннинен (Лотта) Ева Даниэлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
21.09.1842
Сын: Каннинен Матвей Генрихович
Отец ребёнка: Каннинен Генрих Паульевич
Рождение ребёнка
29.09.1857
Дочь: (Каннинен) Анна Генриховна
Отец ребёнка: Каннинен Генрих Паульевич
Смерть
Неизвестно