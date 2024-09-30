Каннинен Матвей Генрихович
Место рождения
Дата рождения21.09.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1842
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
21.09.1863
Сын: Каннинен Генрих Матвеевич
Мать ребёнка: Каннинен (Халцонен) Хелена Абрамовна
Рождение ребёнка
21.04.1864
Дочь: Барндык (Каннинен) Ева Матвеевна
Мать ребёнка: Каннинен (Халцонен) Хелена Абрамовна
Смерть
Неизвестно