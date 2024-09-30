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Каннинен Матвей Генрихович

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.09.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1842

Отец: Каннинен Генрих Паульевич

Мать: Каннинен (Лотта) Ева Даниэлевна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1862

Жена: Каннинен (Халцонен) Хелена Абрамовна

Рождение ребёнка
21.09.1863

Сын: Каннинен Генрих Матвеевич

Мать ребёнка: Каннинен (Халцонен) Хелена Абрамовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.04.1864

Дочь: Барндык (Каннинен) Ева Матвеевна

Мать ребёнка: Каннинен (Халцонен) Хелена Абрамовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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