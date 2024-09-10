Боровков Федор Степанович 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боровков Федор Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Боровков Степан Демидович

Мать: Боровкова (Садовникова) Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 28л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Пелагия Мартыновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-165л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Калинина (Боровкова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Боровкова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Боровкова) Марья Федоровна

Мать ребёнка: Боровкова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Боровкова) Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Боровкова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Булыгина (Боровкова) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Боровкова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1842

Сын: Боровков Иван Федорович

Мать ребёнка: Боровкова Пелагия Мартыновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-164об
Рождение ребёнка
1845

Сын: Боровков Николай Федорович

Мать ребёнка: Боровкова Пелагия Мартыновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-164об
Смерть
Неизвестно

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