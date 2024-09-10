Боровков Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
ГАСО, 24-25-330, 28л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-165л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровкова Ульяна
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Калинина (Боровкова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Боровкова Ульяна
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Боровкова) Марья Федоровна
Мать ребёнка: Боровкова Ульяна
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Боровкова) Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Боровкова Ульяна
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Булыгина (Боровкова) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Боровкова Ульяна
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Боровкова Пелагия Мартыновна
ГАСО, 179-1-213-164об
Рождение ребёнка
1845
Сын: Боровков Николай Федорович
Мать ребёнка: Боровкова Пелагия Мартыновна
ГАСО, 179-1-213-164об
Смерть
Неизвестно