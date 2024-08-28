Калинина (Боровкова) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Боровков Федор Степанович
Мать: Боровкова Ульяна
ГАСО, 179-1-45-103л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-155л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Калинина) Наталия Емельяновна
Отец ребёнка: Калинин Емельян Петрович
ГАСО, 179-1-213-155л
Рождение ребёнка
1852
Сын: Калинин Степан Емельянович
Отец ребёнка: Калинин Емельян Петрович
ГАСО, 179-1-213-154об
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Калинина) Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Калинин Емельян Петрович
ГАСО, 179-1-213-155л
Смерть
Неизвестно