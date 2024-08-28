Калинина (Боровкова) Татьяна Федоровна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина (Боровкова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Боровков Федор Степанович

Мать: Боровкова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Емельян Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Калинина) Наталия Емельяновна

Отец ребёнка: Калинин Емельян Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155л
Рождение ребёнка
1852

Сын: Калинин Степан Емельянович

Отец ребёнка: Калинин Емельян Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-154об
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Калинина) Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Калинин Емельян Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155л
Смерть
Неизвестно

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