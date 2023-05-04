Санников Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санникова Фекла
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: (Санникова) Оксинья Федоровна
Мать ребёнка: Санникова Фекла
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: (Санникова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Санникова Фекла
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Мать ребёнка: Санникова Фекла
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: (Санникова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Санникова Фекла
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Санникова) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Санникова Фекла