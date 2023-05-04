Санников Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанников Федор Васильевич

Санников Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Фекла

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: (Санникова) Оксинья Федоровна

Мать ребёнка: Санникова Фекла

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: (Санникова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Санникова Фекла

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Санников Яков Федорович

Мать ребёнка: Санникова Фекла

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: (Санникова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Санникова Фекла

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Санникова) Марина Федоровна

Мать ребёнка: Санникова Фекла

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.