(Санникова) Оксинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Санникова) Оксинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1785 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
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Рождение
Вычислено 1815

Отец: Санников Федор Васильевич

Мать: Санникова Фекла