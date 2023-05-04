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(Санникова) Оксинья Федоровна
(Санникова) Оксинья Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1815
Пол
Женский
Отец
Санников Федор Васильевич
Вычислено 1785 г.р.
Мать
Санникова Фекла
Вычислено 1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Вычислено 1815
Отец:
Санников Федор Васильевич
Мать:
Санникова Фекла
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