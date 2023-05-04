Санникова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: (Санникова) Оксинья Федоровна
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: (Санникова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: (Санникова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Санникова) Марина Федоровна
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич