Уракова (Глазырина) Анна Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУракова (Глазырина) Анна Космина

Уракова (Глазырина) Анна Космина

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: Глазырин Косма Степанов

Мать: Глазырина (Лобастова) Агриппина Гаврилова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
22.05.1909 ст.

Муж: Ураков Александр Степанов

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка крестьянин Александр Стефанов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: той же волости и деревни отставного солдата Космы Стефанова Гл... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1910 ст.

Сын: Ураков Михаил Александров

Отец ребёнка: Ураков Александр Степанов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 186об-187, №55)
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.

Дочь: (Уракова) Вера Александрова

Отец ребёнка: Ураков Александр Степанов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 290об-291, №65)
Восприемник
10.04.1915 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении Веры Ивановой Глазыриной (родители: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Иван Космин Глазырин и жена его Клавдия Николаева). МК 1915 года Вознесенской церк... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1917 ст.

Сын: Ураков Иван Александров

Отец ребёнка: Ураков Александр Степанов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1917 года Вознесенской церкви села Куракино (305-40-335а, лист 11об. №20)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.