Уракова (Глазырина) Анна Космина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1889
Бракосочетание
22.05.1909 ст.
Жених: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка крестьянин Александр Стефанов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: той же волости и деревни отставного солдата Космы Стефанова Гл... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1910 ст.
Сын: Ураков Михаил Александров
Отец ребёнка: Ураков Александр Степанов
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 186об-187, №55)
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.
Дочь: (Уракова) Вера Александрова
Отец ребёнка: Ураков Александр Степанов
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 290об-291, №65)
Восприемник
10.04.1915 ст.
Восприемница на крещении Веры Ивановой Глазыриной (родители: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Иван Космин Глазырин и жена его Клавдия Николаева). МК 1915 года Вознесенской церк... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1917 ст.
Отец ребёнка: Ураков Александр Степанов
Запись в МК 1917 года Вознесенской церкви села Куракино (305-40-335а, лист 11об. №20)
Смерть
Неизвестно