Ураков Михаил Александров 07.07.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Михаил Александров

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.07.1910 ст.

Дата смерти

23.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910 ст.

Отец: Ураков Александр Степанов

Мать: Уракова (Глазырина) Анна Космина

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 186об-187, №55)
Крещение
08.07.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же деревни крестьянин Иван Космин Глазырин. Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 186об-187, №55)
Смерть
23.07.1910 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В возрасте 2 недель - от слаборождения. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 238об-239, №39)
Похороны
25.07.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 238об-239, №39)

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