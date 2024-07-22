Ураков Михаил Александров
Место рождения
Дата рождения07.07.1910 ст.
Дата смерти23.07.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910 ст.
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 186об-187, №55)
Крещение
08.07.1910 ст.
Восприемник: той же деревни крестьянин Иван Космин Глазырин. Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 186об-187, №55)
Смерть
23.07.1910 ст.
В возрасте 2 недель - от слаборождения. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 238об-239, №39)
Похороны
25.07.1910 ст.
Погребён на кладбище. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 238об-239, №39)