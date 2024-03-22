Ураков Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1917
Отец: Ураков Александр Степанов
Мать: Уракова Анна Космина
Запись в МК 1917 года Вознесенской церкви села Куракино (305-40-335а, лист 11об. №20)
Крещение
06.04.1917
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1917 года Вознесенской церкви села Куракино (305-40-335а, лист 11об.-12, №20) Восприемники: Того же починка крестьянин - Ромен Антонов Шехурдин, То же деревни крестьянина Космы Стеванова... Показать все
Смерть
Неизвестно