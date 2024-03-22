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Ураков Иван Александрович

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

01.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1917

Отец: Ураков Александр Степанов

Мать: Уракова Анна Космина

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1917 года Вознесенской церкви села Куракино (305-40-335а, лист 11об. №20)
Крещение
06.04.1917
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1917 года Вознесенской церкви села Куракино (305-40-335а, лист 11об.-12, №20) Восприемники: Того же починка крестьянин - Ромен Антонов Шехурдин, То же деревни крестьянина Космы Стеванова... Показать все
Смерть
Неизвестно
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