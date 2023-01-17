Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Пахомович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Пахомович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Пахомович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Пахомович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафия Петровна
Отец ребёнка: Петр Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Пахомович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно