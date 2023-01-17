Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Леонтьевна

Ирина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Пахомович

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Пахомович

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Пахомович

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Пахомович

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафия Петровна

Отец ребёнка: Петр Пахомович

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Пахомович

Место жительства
Неизвестно
Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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