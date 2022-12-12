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Иван Петрович

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Место рождения

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Петр Пахомович

Мать: Ирина Леонтьевна

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Марфа Власовна

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Егор Иванович

Мать ребёнка: Марфа Власовна

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Власовна

Место жительства
Неизвестно
Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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