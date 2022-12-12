Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Петр Пахомович
Мать: Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Марфа Власовна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: Марфа Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Власовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно