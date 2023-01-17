село Заклинье, село Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Заклинье

Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
811Заклинье, с. вл.при колодце.4823268787Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Заклинская волость
658. Заклинье, село бывшее владельческое, дворов 23, жителей 180, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, 2 ярмарки: 20-го июня и 22-го ок Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Заклинская волость
12Заклинье47

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Рамешковский район
129474Заклиньесело57°27'36°13'O-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Рамешковский муниципальный район, Сельское поселение Заклинье
28647414101с Заклиньесело
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