Беликова (Панина) Марва Ивановна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
1790
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1790 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Борис Панин и Алексей Алтухов
Бракосочетание
1804
Брак 2: запись о браке №16, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно