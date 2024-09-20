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Беликова (Панина) Марва Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Панин Иван Фирсович

Мать: Панина (Монаенкова) Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1790

Муж: Понкратов Ульян Михеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1790 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Борис Панин и Алексей Алтухов
Бракосочетание
1804

Муж: Беликов Яков Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №16, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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