Панина (Монаенкова) Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Монаенков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Беликова (Панина) Марва Ивановна
Отец ребёнка: Панин Иван Фирсович
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно