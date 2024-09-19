Панина (Монаенкова) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Монаенкова) Марфа Семеновна

Место рождения

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Монаенков Семен

Мать: не указана

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Иван Фирсович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Беликова (Панина) Марва Ивановна

Отец ребёнка: Панин Иван Фирсович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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