Монаенков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Алтухова (Монаенкова) Ирина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Панина (Монаенкова) Марфа Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно