Монаенков Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монаенков Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Алтухова (Монаенкова) Ирина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Панина (Монаенкова) Марфа Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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