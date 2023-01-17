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Коноплёв Николай Фёдорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коноплёв Фёдор

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Коноплёв Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Андреяновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1850 ст.

Дочь: Коноплёва София Николаевна

Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Андреяновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1850 ст.

Сын: Коноплёв Николай Николаевич

Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Андреяновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Андреяновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Варакина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Андреяновна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Коноплёв Василий Николаевич

Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Андреяновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Екатерина Андреяновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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