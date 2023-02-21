Коноплёва Екатерина Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коноплёв Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
04.06.1850 ст.
Дочь: Коноплёва София Николаевна
Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
04.06.1850 ст.
Сын: Коноплёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Коноплёв Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Варакина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Коноплёв Василий Николаевич
Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно