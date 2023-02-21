Коноплёва Екатерина Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва Екатерина Андреяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Коноплёв Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1850 ст.

Дочь: Коноплёва София Николаевна

Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1850 ст.

Сын: Коноплёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Варакина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Коноплёв Василий Николаевич

Отец ребёнка: Коноплёв Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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