Волкова евгения аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
27.01.1895
Муж: матвей осипович
Явшиницы, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев василий матвеевич
Отец ребёнка: матвей осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: матвей осипович
Смерть
Неизвестно