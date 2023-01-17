Волкова евгения аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова евгения аполлоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Волков аполлон ульянов(улианнов)

Мать: евдокия васильевна

Бракосочетание
27.01.1895

Муж: матвей осипович

Явшиницы, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев василий матвеевич

Отец ребёнка: матвей осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: матвей осипович

Смерть
Неизвестно
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