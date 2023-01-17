Матвеев василий матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев василий матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: матвей осипович

Мать: Волкова евгения аполлоновна

Рождение ребёнка
17.02.1926

Дочь: Парамонова зоя васильевна

Мать ребёнка: Романова серафима степановна

Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1927

Сын: Матвеев анатолий васильевич

Мать ребёнка: Романова серафима степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова серафима степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова людмила васильевна

Мать ребёнка: Романова серафима степановна

Смерть
Неизвестно
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