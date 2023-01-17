Матвеев василий матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: матвей осипович
Рождение ребёнка
17.02.1926
Дочь: Парамонова зоя васильевна
Мать ребёнка: Романова серафима степановна
Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1927
Сын: Матвеев анатолий васильевич
Мать ребёнка: Романова серафима степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова людмила васильевна
Мать ребёнка: Романова серафима степановна
Смерть
Неизвестно