матвей осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиматвей осипович

матвей осипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1876

Отец: иосиф(осип) иоаннов

Мать: евдокия ионнова

Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Волкова евгения аполлоновна

Явшиницы, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев василий матвеевич

Мать ребёнка: Волкова евгения аполлоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова евгения аполлоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close