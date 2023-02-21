матвей осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1876
Отец: иосиф(осип) иоаннов
Мать: евдокия ионнова
Бракосочетание
27.01.1895
Явшиницы, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев василий матвеевич
Мать ребёнка: Волкова евгения аполлоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно