Гизитдинова (Харасова) Миннабика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизитдинова (Харасова) Миннабика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харасов Харас

Мать: Харасова (Харасова) Тутия

Рождение ребёнка
02.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизитдинов Яганша

Рождение ребёнка
01.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизитдинов Яганша

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