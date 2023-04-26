Гизитдинова (Харасова) Миннабика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харасов Харас
Рождение ребёнка
02.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гизитдинов Яганша
Рождение ребёнка
01.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гизитдинов Яганша