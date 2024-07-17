село Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Муратшино

Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Имилеевская волость
895. Муратшина, деревня башкир, при речке Каралыке, дворов 57, жителей 492, мечеть

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Имилеевская волость
Д. Муратшино. Башк. Магомет.425813016518138426377

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большеглушицкий район
56539Муратшиносело52°19'с.ш.51°17'в.д.N-39-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большеглушицкий муниципальный район, Южное сельское поселение
36608428126с Муратшиносело

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