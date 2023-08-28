Запниветренко (Ваганова) Павла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запниветренко (Ваганова) Павла Александровна

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Место рождения

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ваганов Александр Иванович

Мать: Ваганова Анна Никаноровна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1946

Сын: Запниветренко Валентин Иванович

Отец ребёнка: Запниветренко Иван Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Антонова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Запниветренко Иван Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Запниветренко Александр Иванович

Отец ребёнка: Запниветренко Иван Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.09.1952

Сын: Запниветренко Иван Иванович

Отец ребёнка: Запниветренко Иван Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запниветренко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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