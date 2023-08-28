Запниветренко (Ваганова) Павла Александровна
Место рождениядер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1946
Сын: Запниветренко Валентин Иванович
Отец ребёнка: Запниветренко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Антонова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Запниветренко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Запниветренко Александр Иванович
Отец ребёнка: Запниветренко Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1952
Сын: Запниветренко Иван Иванович
Отец ребёнка: Запниветренко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно