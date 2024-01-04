Запниветренко Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1950
Дата смерти2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Запниветренко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запнтветренко Марина Александровна
Мать ребёнка: Запниветренко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запниветренко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Запниветренко Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запниветренко Любовь
Смерть
2023