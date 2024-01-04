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Запниветренко Александр Иванович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1950

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Запниветренко Иван Иванович

Мать: Запниветренко Павла Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Запниветренко Любовь

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запнтветренко Марина Александровна

Мать ребёнка: Запниветренко Любовь

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запниветренко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Запниветренко Любовь

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запниветренко Любовь

Смерть
2023
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