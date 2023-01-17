Щенников Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1882
Рождение ребёнка
14.01.1889
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Щенникова Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
17.02.1890
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Щенникова Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Щенникова Параскева Филиппова
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно