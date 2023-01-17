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Щенников Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1882

Жена: Щенникова Параскева Филиппова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1889

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Щенникова Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
17.02.1890

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Щенникова Параскева Филиппова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Щенников Иван Степанович

Мать ребёнка: Щенникова Параскева Филиппова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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