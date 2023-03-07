Щенникова (Баринова) Параскева Филиппова
Место рождения
Дата рождения10.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1865
Бракосочетание
24.09.1882
Рождение ребёнка
14.01.1889
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Щенников Степан Степанович
Рождение ребёнка
17.02.1890
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Щенников Степан Степанович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Щенников Степан Степанович
Смерть
Неизвестно