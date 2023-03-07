Щенникова (Баринова) Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова (Баринова) Параскева Филиппова

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1865

Отец: Баринов Филипп Фёдоров

Мать: Баринова Матрона Алексеевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.09.1882

Муж: Щенников Степан Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1889

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Щенников Степан Степанович

Рождение ребёнка
17.02.1890

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Щенников Степан Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Щенников Иван Степанович

Отец ребёнка: Щенников Степан Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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