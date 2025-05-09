Brodsky Samuil Gerschl 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Brodsky Samuil Gerschl

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1907, Dnepropetrovsk

умер 1942

Отец
Brodsky Jakow SchleumНеизвестно г.р.
Мать
Brodsky Malka Wulfovna1893 г.р.
Супруги
Brodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna1913 г.р.
Дети
Brodsky Valeriy Samuilovich1935 г.р.
Brodsky Anatoliy Samuilovich1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Brodsky Jakow Schleum

Мать: Brodsky Malka Wulfovna

Dnepropetrovsk

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Brodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna

Dnepropetrovsk

Рождение ребёнка
1935

Сын: Brodsky Valeriy Samuilovich

Мать ребёнка: Brodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna

Dnepropetrovsk

Рождение ребёнка
1937

Сын: Brodsky Anatoliy Samuilovich

Мать ребёнка: Brodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna

Dnepropetrovsk

Смерть
1942

Причина смерти: На войне

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