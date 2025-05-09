Brodsky Samuil Gerschl
мужской, родился 1907, Dnepropetrovsk
умер 1942
ОтецBrodsky Jakow SchleumНеизвестно г.р.
МатьBrodsky Malka Wulfovna1893 г.р.
Супруги
Дети
Brodsky Valeriy Samuilovich1935 г.р.
Brodsky Anatoliy Samuilovich1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Brodsky Jakow Schleum
Мать: Brodsky Malka Wulfovna
Dnepropetrovsk
Бракосочетание
Неизвестно
Dnepropetrovsk
Рождение ребёнка
1935
Сын: Brodsky Valeriy Samuilovich
Мать ребёнка: Brodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna
Dnepropetrovsk
Рождение ребёнка
1937
Сын: Brodsky Anatoliy Samuilovich
Мать ребёнка: Brodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna
Dnepropetrovsk
Смерть
1942