Brodsky Anatoliy Samuilovich 1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Brodsky Anatoliy Samuilovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1937, Dnepropetrovsk

умер Около 1985, Taschkent

Мать
Brodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna1913 г.р.
Отец
Brodsky Samuil Gerschl1907 г.р.
Дети
Brodsky Mark AnatolievichНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Brodsky Samuil Gerschl

Мать: Brodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna

Dnepropetrovsk

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Brodsky Mark Anatolievich

Мать ребёнка: Brodsky Aza

Tashkent, Usbekistan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Brodsky Aza

Tashkent, Usbekistan

Смерть
Около 1985
Taschkent

Причина смерти: Сердечный приступ

Похороны
Неизвестно
Tashkent, Uzbekistan

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