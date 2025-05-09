Brodsky Anatoliy Samuilovich
мужской, родился 1937, Dnepropetrovsk
умер Около 1985, Taschkent
МатьBrodskaya (Tripolskaya) Rachel Beniaminovna1913 г.р.
ОтецBrodsky Samuil Gerschl1907 г.р.
Дети
Brodsky Mark AnatolievichНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Dnepropetrovsk
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Brodsky Mark Anatolievich
Мать ребёнка: Brodsky Aza
Tashkent, Usbekistan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Brodsky Aza
Tashkent, Usbekistan
Смерть
Около 1985
Taschkent
Похороны
Неизвестно
Tashkent, Uzbekistan