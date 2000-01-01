Никитин Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Никитин Степан Гаврилович

Мать: Никитина Анастасия Яковлевна

Смерть
1943
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