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Никитин Петр Степанович
Никитин Петр Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Никитин Степан Гаврилович
Мать
Никитина Анастасия Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Никитин Степан Гаврилович
Мать:
Никитина Анастасия Яковлевна
Смерть
1943
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