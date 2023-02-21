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Никитина Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1904

Дочь: Никитина Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Никитин Петр Степанович

Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Никитина Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
30.05.1918

Дочь: Никитина Анна Степановна

Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Степан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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