Никитина Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1904
Дочь: Никитина Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Никитина Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
30.05.1918
Дочь: Никитина Анна Степановна
Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Никитин Степан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно