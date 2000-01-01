Мурзагул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагул

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Юлдаш

Мать: Сагида

Рождение ребёнка
1825

Сын: Серазитдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шамгузиган

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шарафутдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мингизитдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хуснуруй

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мурзахан

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюрхизя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюрхива

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагнивафа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульмига

Смерть
Неизвестно
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