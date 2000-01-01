Мурзагул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Серазитдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шамгузиган
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шарафутдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мингизитдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хуснуруй
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мурзахан
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюрхизя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюрхива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагнивафа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульмига
Смерть
Неизвестно