(Шагиахметова) Сагнивафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шагиахметова) Сагнивафа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шагиахмет

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзагул

Смерть
Неизвестно
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