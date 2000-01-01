Аникин Игнатий Мартианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1824
Сын: Аникин Кондратий Игнатьевич
Мать ребёнка: Аникина Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Аникин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Аникина Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пьянова Устинья Игнатьевна
Мать ребёнка: Аникина Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Аникин Родион Кондратьевич
Мать ребёнка: Аникина Прасковья Афанасьевна
Смерть
1839