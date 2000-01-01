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Аникин Игнатий Мартианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Аникин Мартиан Осипович

Мать: Аникина Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Аникин Кондратий Игнатьевич

Мать ребёнка: Аникина Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Аникин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Аникина Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пьянова Устинья Игнатьевна

Мать ребёнка: Аникина Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Аникин Родион Кондратьевич

Мать ребёнка: Аникина Прасковья Афанасьевна

Смерть
1839
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