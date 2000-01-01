Аникина Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Аникин Кондратий Игнатьевич
Отец ребёнка: Аникин Игнатий Мартианович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Аникин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Аникин Игнатий Мартианович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пьянова Устинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Аникин Игнатий Мартианович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Аникин Родион Кондратьевич
Отец ребёнка: Аникин Игнатий Мартианович
Смерть
Неизвестно