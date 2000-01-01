Аникина Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Прасковья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Аникин Кондратий Игнатьевич

Отец ребёнка: Аникин Игнатий Мартианович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Аникин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Аникин Игнатий Мартианович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пьянова Устинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Аникин Игнатий Мартианович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Аникин Родион Кондратьевич

Отец ребёнка: Аникин Игнатий Мартианович

Смерть
Неизвестно
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