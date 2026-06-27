Уткин Игнат Максимович
мужской, родился 1699 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецУткин Максим Нефёдович1665 ст. г.р.
МатьУткина Фёкла Григорьевна1664 ст. г.р.
Дети
Уткин Григорий Игнатович1724 ст. г.р.
Уткин Фетис Игнатович1739 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699 ст.
Отец: Уткин Максим Нефёдович
Мать: Уткина Фёкла Григорьевна
Рождение ребёнка
1724 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно