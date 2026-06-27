Уткин Игнат Максимович 1699 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Уткин Игнат Максимович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1699 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Уткин Максим Нефёдович1665 ст. г.р.
Мать
Уткина Фёкла Григорьевна1664 ст. г.р.
Дети
Уткин Григорий Игнатович1724 ст. г.р.
Уткин Фетис Игнатович1739 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699 ст.

Отец: Уткин Максим Нефёдович

Мать: Уткина Фёкла Григорьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Уткин Григорий Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Уткин Фетис Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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