Уткина Фёкла Григорьевна
женский, родилась 1664 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Уткин Максим Нефёдович1665 ст. г.р.
Дети
Уткин Игнат Максимович1699 ст. г.р.
Уткин Козьма Максимович1708 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин Максим Нефёдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1699 ст.
Отец ребёнка: Уткин Максим Нефёдович
Рождение ребёнка
1708 ст.
Отец ребёнка: Уткин Максим Нефёдович
Смерть
Неизвестно
ДанныеРГАДА Ф. 350 оп. 2 д. 350 ч. 1, 1716 год Ландратская перепись … Л. 114 об Села Еголдаева