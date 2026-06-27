Уткина Фёкла Григорьевна 1664 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Уткина Фёкла Григорьевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1664 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Уткин Максим Нефёдович1665 ст. г.р.
Дети
Уткин Игнат Максимович1699 ст. г.р.
Уткин Козьма Максимович1708 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

ДанныеРГАДА Ф. 350 оп. 2 д. 350 ч. 1, 1716 год Ландратская перепись … Л. 114 об Села Еголдаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Захар Максимович

Отец ребёнка: Уткин Максим Нефёдович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Максим Нефёдович

Рождение ребёнка
1699 ст.

Сын: Уткин Игнат Максимович

Отец ребёнка: Уткин Максим Нефёдович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1708 ст.

Сын: Уткин Козьма Максимович

Отец ребёнка: Уткин Максим Нефёдович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

РГАДА Ф. 350 оп. 2 д. 350 ч. 1, 1716 год Ландратская перепись … Л. 114 об Села Еголдаева Во дворе лесной сторож Иван Нефедьев сын Уткин 51 у него жена Авдотья Анисимова дочь 50 дочь девка Авдотья 8 да брат родной Моксим 51 у него жена Фекла Григорьева дочь 52 сын Козьма 7 дочь девка Просковья 8 а дочь ево Иванова Марфа умре в 714 году

Смерть
Неизвестно

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