Григорьев Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиДо 1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно Романовка того же Уфимского уезда.
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Григорьев Семен Васильевич
Мать ребёнка: Григорьева Анна Васильевна
Проживал в Иглино
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Григорьева Софья Васильевна
Мать ребёнка: Григорьева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Маторина Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Григорьева Анна Васильевна
Романовка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд
Старшая сестра, сестра-настоятельница в 1 уфимском лазарете Красного Креста при Александровской общине сестер милосердия.
Рождение ребёнка
28.10.1876 ст.
Сын: Григорьев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Григорьева Анна Васильевна
Смерть
До 1919
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Имел собственный дом в Уфе по ул.Успенской, 58