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Григорьев Василий Яковлевич

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Место рождения

Никольское, Воскресенская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

До 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Воскресенская волость, Уфимский уезд
Возможно Романовка того же Уфимского уезда.
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Григорьев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Григорьева Анна Васильевна

Никольское, Воскресенская волость, Уфимский уезд
Проживал в Иглино
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Григорьева Софья Васильевна

Мать ребёнка: Григорьева Анна Васильевна

Никольское, Воскресенская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Маторина Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Григорьева Анна Васильевна

Романовка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд
Старшая сестра, сестра-настоятельница в 1 уфимском лазарете Красного Креста при Александровской общине сестер милосердия.
Рождение ребёнка
28.10.1876 ст.

Сын: Григорьев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Григорьева Анна Васильевна

Никольское, Воскресенская волость, Уфимский уезд
Смерть
До 1919
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Имел собственный дом в Уфе по ул.Успенской, 58
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