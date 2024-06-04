Рязанцов Иван (Ивашко) Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1647
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Рязанцов Федор Артемьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
протопоп
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Рязанцов Кузьма (Коземка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Рязанцов Сава (Савка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1632
Сын: Рязанцов Матвей (Матюшко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1647