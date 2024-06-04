Рязанцов Иван (Ивашко) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцов Иван (Ивашко) Федоров

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1647

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Рязанцов Федор Артемьев

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
протопоп
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Рязанцов Кузьма (Коземка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Рязанцов Сава (Савка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Рязанцов Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Рязанцов Матвей (Матюшко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1647
Киров, город Киров, Кировская область

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