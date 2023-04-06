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Рязанцов Федор Артемьев

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1560

Дата смерти

Между 1616 и 1628

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1560

Отец: Рязанцов Артемий Михайлов

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1580

Сын: Рязанцов Путилко Федоров

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Рязанцов Третьяк (Тренка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Рязанцов Иван (Ивашко) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Рязанцов Родион (Олферов)

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцов Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцов Михаил (Мишка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцов Онисим (Онисимко) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Городовой приказчик
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Между 1616 и 1628
Киров, город Киров, Кировская область
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