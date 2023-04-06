Рязанцов Федор Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1560
Дата смертиМежду 1616 и 1628
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1560
Отец: Рязанцов Артемий Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1580
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Рязанцов Третьяк (Тренка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Рязанцов Иван (Ивашко) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Рязанцов Родион (Олферов)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцов Михаил (Мишка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцов Онисим (Онисимко) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Городовой приказчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1616 и 1628