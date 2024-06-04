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Рязанцов Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Рязанцов Иван (Ивашко) Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцов Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1654

Сын: Рязанцов Афонасий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Рязанцов Андрей (Больший) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Рязанцов Яков (Якушко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Рязанцов Андрей (Меньший) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Рязанцов Сидор (Сидорко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678
Киров, город Киров, Кировская область

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