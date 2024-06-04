Рязанцов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Рязанцов Иван (Ивашко) Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1654
Сын: Рязанцов Афонасий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Рязанцов Андрей (Больший) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Рязанцов Яков (Якушко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Рязанцов Андрей (Меньший) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Рязанцов Сидор (Сидорко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678