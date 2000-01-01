Кравец Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924

Отец: Кравец Алексей Иванович

Мать: Кравец Федосия Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
03.07.1952

Дочь: Никитина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.05.1954

Дочь: Никитина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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