Кравец Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924
Отец: Кравец Алексей Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1952
Дочь: Никитина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1954
Дочь: Никитина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно