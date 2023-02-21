Кравец Федосия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1924
Дочь: Кравец Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кравец Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Прасковья (Паша) Алексеевна
Отец ребёнка: Кравец Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно