Кравец Федосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец Федосия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1924

Дочь: Кравец Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кравец Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Прасковья (Паша) Алексеевна

Отец ребёнка: Кравец Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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